Son dakika haber... DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan zanlı sınır dışı edilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan zanlı sınır dışı edilecek

23.03.2022 14:59
Son dakika haber... DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan zanlı sınır dışı edilecek

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda polis tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile bırakılan şahıs, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Afyonkarahisar'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda polis tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile bırakılan şahıs, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

2018 yılında Suriye Daşişa bölgesinde gerçekleştirilen baskında ele geçirilen dokümanda Soldiers (Asker) ibaresi bulunan yabancı uyruklu Jarjees Doshan Zerkan Zerkan ile Marulcu mahallesinde eden ve 2018 yılında DEAŞ terör örgütü içerisinde maliye memuru olarak görev yaptığı değerlendiren yabancı uyruklu Mohammad Saadı Al Alı olmak üzere toplamda 2 şüpheli şahıs TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu Jarjees Doshan Zerkan Zerkan hakkında adli kontrol kararı verilirken, Mohammad Saadı Al Alı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme sonrası hakkında adli kontrol kararı uygulanan Jarjees Doshan Zerkan Zerkan polis ekipleri tarafından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Başkent'teki cinayetin zanlısı Afyonkarahisar'da yakalandı Başkent'teki cinayetin zanlısı Afyonkarahisar'da yakalandı Üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalandı Üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalandı

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Karahisar, Polis, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan zanlı sınır dışı edilecek - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Pelin Batu, boşanma haberlerini doğrulayıp, şiddet iddialarını yalanladı
15:30 Karamollaoğlu iktidara ağır yüklendi: Geçmişte mağdur oldukları ne varsa; şimdi failleri oldular
15:28 Uğur Akkuş, Ebru Şallı ile boşanacağı iddiasını yalanladı!
15:18 Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur
15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!
15:04 Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor
14:55 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum
14:54 Boşanan eşcinsel çift çocuklarını paylaşamadı! ABD ve Türkiye arasında velayet krizi patlak verdi
14:46 Finansal Fair Play'in kaldırılması için gözler UEFA'da!
14:41 ABD ve NATO, Belarus'un Rusya-Ukrayna savaşına girebileceği iddiasında bulundu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 15:36:59. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan zanlı sınır dışı edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement