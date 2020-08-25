Son dakika haber: DEAŞ terör örgütü adına, eylem yapmak amacıyla Gaziantep'ten İstanbul'a gelen bir şüpheli yapılan...
Son dakika 3. sayfa haberi... DEAŞ terör örgütü adına, eylem yapmak amacıyla Gaziantep'ten İstanbul'a gelen bir şüpheli yapılan operasyonda gözaltına alındı.
DEAŞ terör örgütü adına, eylem yapmak amacıyla Gaziantep'ten İstanbul'a gelen bir şüpheli yapılan operasyonda gözaltına alındı. Operasyonda 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 adet şarjör ve 150 adet fişek ele geçirilirken zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 09:38
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: DEAŞ terör örgütü adına, eylem yapmak amacıyla Gaziantep'ten İstanbul'a gelen bir şüpheli yapılan... - Son Dakika
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