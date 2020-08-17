Son dakika haber | DEAŞ terör örgütü üyesi 4 şüpheli yakalandı
Gelen son dakika haberine göre Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne üye 4 şüpheli yakalandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne üye 4 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapılırken 3 şüpheli Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 12:12
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | DEAŞ terör örgütü üyesi 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Başkentte, 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı Taksiciler arasında "yolcumu aldın" kavgası çıktı! Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi Kadıköy'ü saran lağım kokusu vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı