Son dakika haber | DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı

22.06.2022 18:26
Son dakika haber | DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde şahıs Karaköprü ilçesinde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika

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