Son dakika haber: DEAŞ terör örgütüne operasyon: 2 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber: DEAŞ terör örgütüne operasyon: 2 tutuklama

20.10.2022 20:33

Son dakika 3. sayfa haberi... DEAŞ terör örgütüne operasyon: 2 tutuklama Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, polis ekipleri DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon yaptı.

DEAŞ terör örgütüne operasyon: 2 tutuklama

DÜZCE - Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, polis ekipleri DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Örgüt üyesi iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce'de Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'a yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan R.A.O.O. ve M.K.I.S. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: DEAŞ terör örgütüne operasyon: 2 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: DEAŞ terör örgütüne operasyon: 2 tutuklama - Son Dakika
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