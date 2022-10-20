DÜZCE - Düzce 'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, polis ekipleri DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Örgüt üyesi iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: DEAŞ terör örgütüne operasyon: 2 tutuklama - Son Dakika

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