Son dakika haber | DEAŞ üyesi Aksaray'da operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | DEAŞ üyesi Aksaray'da operasyonla yakalandı

19.07.2022 00:32
Son dakika haber | DEAŞ üyesi Aksaray'da operasyonla yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Aksaray'da DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olan ve bu nedenle aranan şahıs, saklandığı ikamette jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Aksaray'da DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olan ve bu nedenle aranan şahıs, saklandığı ikamette jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olan ve bu nedenle de aranması olan bir şahsın Aksaray'da olduğu yönünde bilgiler alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri olayla ilgili bir çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışmalarda Hasan D. (32) isimli şahsın bulunduğu ikameti tespit eden jandarma ekipleri merkezde bulunan ikameti takibe aldı. 2 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak yapılan takibin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, şahsı saklandığı evde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahıs buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | DEAŞ üyesi Aksaray'da operasyonla yakalandı - Son Dakika

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