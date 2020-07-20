Son dakika haber... Debisi düşen Meriç Nehri martıların uğrak mekanı oldu - Son Dakika

Son dakika haber... Debisi düşen Meriç Nehri martıların uğrak mekanı oldu

Bir son dakika haberine göre Edirne'deki debisinin düşmesi nedeniyle Meriç Nehri'nde oluşan kum adacıkları, yüzlerce martıya ev sahipliği yapıyor.

Edirne'deki debisinin düşmesi nedeniyle Meriç Nehri'nde oluşan kum adacıkları, yüzlerce martıya ev sahipliği yapıyor.

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Bulgaristan'dan doğan, Türkiye ile Yunanistan arasında 200 kilometrelik doğal sınır oluşturan Meriç Nehri'nin debisi, bölgedeki kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak düştü.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre nehrin debisi bugün Kirişhane istasyonunda 59 metreküp olarak kaydedildi.

Debisi düşen nehrin yatağında oluşan kum adacıkları, yüzlerce martının uğrak mekanı oldu.

Meriç Köprüsü çevresi ile Bosnaköy'deki adacıklara konan martılar, nehirde yiyecek ararken toplu haldeki uçuşlarıyla da görsel şölen sunuyor.

Martıların toplu uçuşları birçok fotoğrafçının ilgisini çekiyor.

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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Debisi düşen Meriç Nehri martıların uğrak mekanı oldu - Son Dakika
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