Son dakika haber | Dedesi ve amcaları gibi madencilik yaptı, patlamada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber | Dedesi ve amcaları gibi madencilik yaptı, patlamada hayatını kaybetti

20.10.2022 11:00
Son dakika haber | Dedesi ve amcaları gibi madencilik yaptı, patlamada hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada 37 yaşında hayatını kaybeden Ercan Saraç'ın dedesi ve amcalarının da yıllar önce madende çalıştığı öğrenildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada 37 yaşında hayatını kaybeden Ercan Saraç'ın dedesi ve amcalarının da yıllar önce madende çalıştığı öğrenildi.

Maden ocağında işe 2015'te KPSS ile giren Saraç, rahmetli dedesi Kasım, babasının amcası Refik ve emekli olan kendi amcası Emrullah Saraç ile aynı mesleği yapıyordu.

Furkan (16) ve Taha (4) isminde iki çocuğu bulunan, patlamada hayatını kaybeden madencinin Saraçlar köyünde yaşayan ailesi, oğullarının acısını yaşıyor.

"Dünyaları versen yavrum geri gelir mi?"

Anne Melek Saraç, AA muhabirine, olayı televizyondan öğrendiğini belirterek, "Televizyonda Bartın'da maden ocağında patlama deyince çocuğumun ocakta olduğunu bilmediğim halde yıkıldım. Babası hemen Ercan'ı aradı ama cevap vermedi. Kızım haberi alıyor, 'Baba Ercan ocaktaymış.' deyince biz bittik." diye konuştu.

Hastaneye gittiklerinde yaralı ve vefat edenler listesinde oğlunun ismini göremediklerini anlatan Saraç, "İki yaralının ismi belli değilmiş, onunla umutlandık sabaha kadar. Sabah ağabeyi yanımıza geldi, 'Kadın doğuma gidiyoruz, oradan çağırdılar.' deyince öldüğünü o zaman anladık. Çocuğum sabaha kadar ocaktaymış, sabah çıkarmışlar. Yavrumu geri getirebilir misiniz, dünyaları versen yavrum geri gelir mi?" dedi.

Saraç, oğullarının köye gidip geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Köye geldiğinde bahçede olurdum. 4 yaşında oğlu var, onunla çıkardı eve, balkona geçip beni arardı. 'Anne' demezdi, 'ana' derdi. 'Ana ne yapıyorsun orada?' derdi, o benim hiç aklımdan çıkmıyor. Bahçede iş yaparken seyrederdi. Uşağıma doyamadım. 4 yaşındaki oğlu 'Babam uyuyor.' diyordu, dün başladı 'Babam öldü.' demeye. Ne yapacaksın, oğlumun acısına nasıl dayanacağım? Benim yavrum gitti."

"İçime doğdu vefat ettiği"

Baba Hayrullah Saraç da olaydan haber almaları üzerine hastaneye gittiklerini söyledi.

Oğlundan ilk başta haber alamadıklarını belirten Saraç, "Hastaneye gittiğimizde içime doğdu vefat ettiği ancak elden ne gelir? Biliyordum. Yaralı listelerine baktık, ismi listede yoksa nerede olacak? Oğlumun vefat ettiğini cumartesi sabah 08.30'da öğrendik." dedi.

Hayrullah Saraç, babası ve amcasının da madenci olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bizim aileye ikinci acı bu. 70 yıl önce amcam 18 yaşında Zonguldak'ta maden ocağında çalışırken hastalanıp vefat etmiş. Dedem orada defnetmiş, buraya getirememiş. Benim oğlum burada, oradan geçmek bile artık mesele. Acaba oradan seslenecek mi? Amcam ocakta çalışırken hastalanıyor, ölmüş. Babam madenci, 30 yıl çalıştı madende. Oğlumun da madenci olması nasipmiş işte bak. Rahmetli dedem kesinlikle madene girmemizi istemedi ama bu iş nasip yani. Oğlum okudu ama yine madene girdi. Orası çekmiş, maden çekiyor, kader."

Kaynak: AA
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Türkiye Taşkömürü Kurumu, Bartın, Amasra, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Dedesi ve amcaları gibi madencilik yaptı, patlamada hayatını kaybetti - Son Dakika

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