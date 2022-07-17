Son dakika haber | Dedikodu yüzünden tartıştığı kız kardeşini öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Dedikodu yüzünden tartıştığı kız kardeşini öldürdü

17.07.2022 18:29

Son dakika haberleri: Dedikodu yüzünden tartıştığı kız kardeşini öldürdü Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir kişi, hakkında dedikodu yapıldığı gerekçesiyle tartıştığı kız kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

Dedikodu yüzünden tartıştığı kız kardeşini öldürdü

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir kişi, hakkında dedikodu yapıldığı gerekçesiyle tartıştığı kız kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

İddiaya göre, kardeşi hakkında çok fazla dedikodu yapıldığını öne süren G.Ö. (34), kız kardeşi F.Ö. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayla F.Ö.'ye ateş eden G.Ö., daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede F.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. F.Ö.'nün cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Kırşehir'de meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü Kırşehir'de meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber: Ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber: Ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Kırşehir, Mucur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Dedikodu yüzünden tartıştığı kız kardeşini öldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:04 Balıkesir'de büyüyen orman yangınla ilgili yetkililer tek görüşte birleşti: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir
17:33 Ukraynalı mülteciyi evine alan İngiliz adam 10 yıllık evliliğini bitirdi! Şimdi yardım bekliyor
17:30 Kız kardeşini tabancayla öldürüp dedikoduyu bahane etti!
17:22 Fenerbahçe'den, Galatasaray'a transfer çalımı! Joao Pedro ile imzalar atılacak
17:19 Bakan Süleyman Soylu adını söylemeden İmamoğlu'na yüklendi: Şov değil işimizi yapıyoruz
16:52 2 yıldır komada olan kadın uyanır uyanmaz bu sözleri sarf etti: Kardeşim komaya sokana kadar beni dövdü, onu bulun
16:46 Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!
16:27 Bikinisiyle nefes kesen Simge Sağın, göğüs ucunu çiçekle sansürledi
16:04 "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal, emniyetten arandığını açıkladı: Olayın takipçisi olduklarını ilettiler
15:48 Milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 18:35:59. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Dedikodu yüzünden tartıştığı kız kardeşini öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement