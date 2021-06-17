Son dakika haber... Defalarca operasyon geçirdi, şiddetli ağrılarından rehabilitasyon ile kurtuldu - Son Dakika

- Defalarca operasyon geçirdi, şiddetli ağrılarından rehabilitasyon ile kurtuldu

15 günlük tedavi sayesinde kolunu hareket ettirmeye başladı

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Tıbbi Direktörü Dr. Türkan Tünerir:

"Ameliyatlar çok iyi yapılsa bile sonrasında kalan şikayetlerin geçebilmesi iyi bir rehabilitasyona bağlıdır"

ESKİŞEHİR - Farklı hastanelerde uygulanan operasyonlara rağmen kolunu ve omuz kaslarını kullanmakta sorun yaşayan Gülderen Uygun, Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'ndeki 15 günlük tedavi sürecinin sonunda sağlığına kavuştu.

Eskişehir'de özel bir hastanede ameliyat olan Gülderen Uygun, operasyonun ardından kolunda ve omuz kaslarında birtakım sorunlar meydana geldiğini fark etti. Ağrılarının artması üzerine Edremit'te bulunan başka bir hastaneye giden Uygun, burada uygulanan başarısız tedavi sonucunda neredeyse kolunu kullanamamaya başladı. Ağrılarından kurtulmak için Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'ne başvuran Gülderen Uygun, 15 günlük tedavi sürecinin sonunda sağlığına kavuştu. Kolunu rahatça hareket ettirebilmenin mutluluğunu yaşayan Uygun, fizik tedavinin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

"Şimdi elimi çok daha iyi hissediyorum"

Doğru tedavi sayesinde ağrılarından kurtularak kolunu rahatça hareket ettirmeye başladığını söyleyen Gülderen Uygun, "Eskişehir'de bir özel hastanede ameliyat olmuştum. Sonra kolumda sıkıntı yaşamaya başladım. Sonra 1 ay içinde tekrar ameliyat ettiler. Daha sonra Fizyomer'de tedavi oldum ve sağ kolum tamamen iyileşti. Aynı problemler diğer kolumda da ortaya çıkmaya başladı. Çok fazla ağrı çektim ancak ameliyatlık olmadığını söylediler. En son tanı koyduklarında tendonlarımın yırtıldığını öğrendim. Daha sonra Edremit'te bir özel hastaneye gittim fakat orada daha kötü oldu. Kolumu yaktılar. Kolum yandığı için burada hep soğuk tedavi uyguladılar ve son 3-4 gündür normal tedaviye başladık. Elim iyileşmeye başladı. Şimdi elimi çok daha iyi hissediyorum. Burayı Allah bana nasip etmiş. Yoksa elim sakat kalacaktı" dedi.

"Ameliyat sonrasında hastalarımızın rehabilitasyonu ihmal etmemesi gerekiyor"

Ameliyat sonrasında oluşabilecek ağrıların rehabilitasyon ile ortadan kaldırılabileceğini ifade eden Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Tıbbi Direktörü Dr. Türkan Tünerir, "Hastamız omzundaki tendon yırtığı nedeniyle nisan ayının başında ameliyat olmuş. İyi bir ameliyat geçirmiş, ama operasyon sonrası hareket kısıtlılığı, ağrı ve kastaki zayıflığın giderilmesi için rehabilitasyona başvurdu. Özellikle omuz hareketleri neredeyse yarı yarıya yapılamıyordu. Kolunu yukarı kaldıramama, giyinememe gibi sorunları vardı ve günlük yaşantısını oldukça olumsuz etkiliyordu. Ameliyatlar çok iyi yapılsa bile sonrasında kalan şikayetlerin geçebilmesi iyi bir rehabilitasyona bağlıdır. Onun için ameliyat sonrasında hastalarımızın rehabilitasyonu ihmal etmemesi gerekiyor. Rehabilitasyonda ilk aşamada hastaların ağrı ve ödemini gideriyoruz. Daha sonrasında eklem hareketlerindeki kısıtlılığı açıyoruz. Şu anda tedavinin sonuna geliyoruz ve çok güzel sonuçlar aldık" diye konuştu.