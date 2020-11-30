Son dakika haber... Define avcısı suçüstü yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber... Define avcısı suçüstü yakalandı
30.11.2020 12:49
Son dakika 3. sayfa haberine göre Nevşehir'in Avanos ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan bir kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan bir kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından izinsiz kazı ile mücadele kapsamında Avanos ilçesinde yaptığı çalışmalar sonrasında izinsiz kazı yaparak define araya bir kişiyi suçüstü yakaladı. Kazı yerinde 2 adet jeneratör, 1 adet hilti, 2 adet kürek ve 1 adet çekiç ele geçirilirken gözaltına alınan kişi hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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