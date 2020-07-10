Son dakika haber | Define bulmak için 700 yıllık çınarı talan edip yaktılar - Son Dakika

Son dakika haber | Define bulmak için 700 yıllık çınarı talan edip yaktılar

Gelen son dakika haberine göre Define bulmak için 700 yıllık çınarı talan edip yaktılar Defineciler 700 yıllık çınarın ortasını kazıp ateşe verdi Bursa'da defineciler 700 yıllık çınar ağacının ortasını kazarken ağacın içini ateşe verdi.

Define bulmak için 700 yıllık çınarı talan edip yaktılar

Defineciler 700 yıllık çınarın ortasını kazıp ateşe verdi

BURSA - Bursa'da defineciler 700 yıllık çınar ağacının ortasını kazarken ağacın içini ateşe verdi.

Bu kadarda olmaz dedirten olay Bursa'da yaşandı. Orhaneli ilçesindeki bir bölge altın var söylentisiyle definecilerin uğrak yeri oldu. Bölgedeki bir çok noktayı kazan definecilerin bu defada hedefi 700 yıllık olduğu tahmin edilen asırlık çınar ağacı oldu. Büyüklüğü ve ihtişamıyla dikkat çeken çınar ağacının ortasını kazan define avcıları yetmezmiş gibi ağacın işini ateşe verdi. İçi yanan ağaç kurumamak için direniyor. Aynı yerde bulunan başka bir çınar ağacının ise kuruduğu görüldü. Bölgede yaşayanlar tarihi çınarların kurumaması için yetkililerin önlem almasını istiyor.

Definecilerin hedefi olan çınarların bulunduğu bölgede yaşayan Ali Kabran, "Bölgemizdeki tarihi çınar definecilerin hedefi olmuş durumda, çınar çok eski tarihi bilmiyoruz. Belki 500 yıllık belkide bin yıllık. Dışarıdan köyümüze gelen defineciler tarihi çınarı talan etmiş durumda bu duruma bir önlem alınmasını istiyoruz. Köyümüzde genç nüfus yok en genci 65 yaşında fazla insanda yok yaşayan bu durumu da fırsat biliyorlar. Bu bölgede yazıcı oğlu diye dere beyi yaşamış onun definesi olduğu söyleniyor. Bu söylenti üzerine defineciler bu bölgeyi kazıyor. Defineciler tarihi çınarın ortasını kazıp talan ettikleri yetmemiş birde içini ateşe vermişler" dedi.

Orhaneli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Define bulmak için 700 yıllık çınarı talan edip yaktılar - Son Dakika
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