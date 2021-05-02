Son dakika haberleri: Değnekçinin para pazarlığı kamerada - Son Dakika

Değnekçinin para pazarlığı kamerada

İSTANBUL - Şişli'de değnekçilik yapan şahısın sivil polis memuru ile yaptığı para pazarlığı kameraya yansıdı. Para istediği kişinin polis olduğunu gören değnekçi şoke oldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, yapılan denetimlerde, Şişli İlçesi Mim Kemal Öke Caddesi Macro Center önünde park eden araçlardan ücret talep eden

O. K. İsimli şahsı (değnekçilik yaptığı) tespit etti. Yakalanan şahıs, işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek ve Sokağa çıkma yasağına uymama istinaden adli işlemleri yapılmak üzere Harbiye Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Değnekçinin polis ile para pazarlığı yapması para pazarlığı ise kameraya yansıdı.