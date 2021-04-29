Son dakika haber... Deloitte, "Perakendenin Küresel Güçleri" raporunu yayımladı

Deloitte'un "Perakendenin Küresel Güçleri" raporuna göre, en büyük 250 perakende şirketinin ortalama şirket büyüklüğü 19,4 milyar dolara yükselirken, listede Türkiye'yi BİM Birleşik Mağazacılık AŞ ve A101 temsil etti.

Deloitte, Perakendenin Küresel Güçleri raporunu yayımladı.

Rapora göre, en büyük 250 küresel perakende şirketi, 30 Haziran 2020 ile biten 2019 mali yılında 4,85 trilyon dolar tutarında gelir elde ederek yüzde 4,4'lük bileşik büyümeyi temsil etti.

Dünyanın en büyük 10 perakendecisinin ilk 250'nin gelirinin içindeki payı yüzde 32,2'den yüzde 32,7'ye yükseldi. 2019 mali yılında ilk 10 şirketin gelir artışı (dolar bazında gelirlerinin ağırlıklı ortalama büyümesi), ilk 250 perakendeciyle aynı şekilde yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.

Listede ilk 10'da 7 şirketle yer alan Amerika, bu yıl da hakimiyetini sürdürdü.

İlk 250 içerisinde sektör bazında en fazla şirket, 135 ile hızlı tüketim ürünlerinden oldu. Hızlı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirketler, perakende gelirinin yüzde 66'sını oluşturdu.

Perakendeciler, 23,7 milyar dolar ile en fazla gelire sahip olmasına karşın yüzde 2 ile en düşük net kar marjına sahip sektör olarak da belirlendi.

Listede Avrupa, 87 şirket ile ilk 250 arasında en çok perakendeciyi bulunduran bölge olarak öne çıktı. Gelir açısından bakıldığında da Kuzey Amerikalı perakendeciler, ilk 250'nin gelirinin neredeyse yarısını oluşturdu.

BİM, listede 5 sıra yükseldi

Listede 5 sıra yükselerek 152'nci sırada yer alan BİM, 6,6 milyar dolar olan gelirini yaklaşık 7 milyar dolara yükseltti. BİM, 2014-2019'da yüzde 22,7'lik büyüme elde etti.

Listenin bir diğer Türk şirketi A101 ise 4,1 milyar dolarlık geliri ile 244'üncü sıradaki yerini aldı. A101, 2014-2019'da yüzde 35'lik büyüme kaydetti.

BİM ve A101, 2014-2019'da en yüksek bileşik büyüme oranına sahip şirketler listesinde de ilk 50 içerisinde yer aldı.

"Türkiye'den 2 şirketin en hızlı büyüyen 50 perakende şirketi arasına girmesi dikkat çekici"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Türkiye Perakende Sektörü Lideri Hande Özdiler Yılmazkaya, Türkiye'den 2 şirketin bu listede yer almaya devam etmesinin ve her ikisinin de en hızlı büyüyen 50 perakende şirketi arasına girmesinin dikkat çekici olduğunu aktardı.

Yılmazkaya, "Tüketicilerin geleneksel perakende oyuncuları olan bakkal ve pazarların yerine daha çok değer kazandıkları modern perakende şirketlerini tercih etmesi, indirimli satış mağazalarının büyümelerine katkı sağladı. Buna ek olarak pandeminin etkisi ile online alışverişin artması ve ihtiyari ihtiyaçlara yönelik alışverişin azalması, gıda perakendesinde önümüzdeki dönemde büyümeyi etkileyecek unsurlar arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Deloitte Tüketim Endüstrisi Lideri Özkan Yıldırım da salgının arifesindeki verilere dayanarak hazırlanan Perakendenin Küresel Güçleri raporunun, ilk 10 perakendecinin toplam gelirler içindeki payını artırdığını gösterdiğini kaydetti.

"Tüketim alışkanlıklarında gelecek 10 yılda yaşanabilecek değişim 6 ayda gerçekleşti"

Büyüme sağlayan oyuncuların online kanalları daha iyi kullanan ve yeni pazarlarda etkinliklerini artıranlar olduğunu belirten Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Global düzeyde Amazon, bir kez daha rekor büyüme gösterdi. Bunun yanında perakende sektöründe yaşanan küresel konsolidasyonun hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Salgınla birlikte tüketim alışkanlıklarında gelecek 10 yılda yaşanabilecek değişim 6 ayda gerçekleşti. Online satış kanalı her zamankinden daha fazla büyümenin itici gücü olurken, yasaklar ve kapanmalarla birlikte yiyecek, içecek, ev aletleri ve evdeki yaşama dair ürünler tüketim içindeki payını artırdı.

Öte yandan aksesuar, giyim ve lüks ürünler negatif etkilendi. Salgın perakende sektöründeki bazı oyuncuları çok olumsuz etkilerken, bir kısmı için büyüme ve karlılıklarını artırmaları için yeni fırsatlar yarattı. Türkiye'den de BİM ve A101, ilk 250 şirket içinde yeniden yerini aldı. Salgından olumlu etkilenen her 2 şirketin de önümüzdeki yıl listede daha üst basamaklara yükselmesini bekliyorum."

Rapora göre, ilk 10'da yer alan şirketler şöyle:

Gelir düzeyine göre sıralama Şirket adı Menşesi 2019 mali yılı perakende geliri (milyon dolar) 1 Walmart Inc ABD 523.964 2 Amazon.com Inc ABD 158.439 3 Costco Wholesale Corporation ABD 152.703 4 Schwarz Group Almanya 126.124 5 The Kroger Co. ABD 121.539 6 Walgreens Boots Alliance Inc ABD 115.994 7 The Home Depot Inc. ABD 110.225 8 Aldi Einkauf GmbH & Co oHG and Aldi International Services GmbH & Co oHG Almanya 106.326 9 CVS Health Corporation ABD 86.608 10 Tesco PLC İngiltere 81.347

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