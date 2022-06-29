Olay, gece saatlerinde Hüsnü Karakaş Mahallesi 3529. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın demir kapısının parmaklıklarına bir köpeğin sıkıştığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi/ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri. acı içerisinde bekleyen köpeği bulunduğu yerden kurtardı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Demir parmaklıklara sıkışan köpeğin yardımına itfaiye koştu - Son Dakika

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