Son dakika haber: Demir parmaklıklara sıkışan köpeğin yardımına itfaiye koştu - Son Dakika
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Son dakika haber: Demir parmaklıklara sıkışan köpeğin yardımına itfaiye koştu

29.06.2022 16:49
Son dakika haber: Demir parmaklıklara sıkışan köpeğin yardımına itfaiye koştu

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da kapının demir parmaklıklarına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da kapının demir parmaklıklarına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Hüsnü Karakaş Mahallesi 3529. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın demir kapısının parmaklıklarına bir köpeğin sıkıştığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi/ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri. acı içerisinde bekleyen köpeği bulunduğu yerden kurtardı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Demir parmaklıklara sıkışan köpeğin yardımına itfaiye koştu - Son Dakika

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