Demir yolunun karşısına geçmek isterken ten çarptı! Feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Demir yolunun karşısına geçmek isterken ten çarptı! Feci şekilde can verdi

10.10.2022 10:58

Adana'nın Seyhan ilçesinde tren yolunun karşısına geçmeye çalışan Ümit Şengül'e yolcu treni çarptı. Şengül'ün yaşamını yitirdiği yerin 50 metre ilerisinde hemzemin geçit olduğu görüldü.

Bu sabah saat 08.00 sıralarında, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki tren yolunda rayın karşısına geçmek için demir yoluna inen Ümit Şengül'e (54) Mersin- Adana seferini yapan yolcu treni çarptı.

Demir yolunun karşısına geçmek isterken tren çarpmasıyla öldü

50 METRE İLERİDE HEMZEMİN GEÇİT VARMIŞ

İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Şengül'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerin 50 metre ilerisinde, hemzemin geçit olduğu görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Demir yolunun karşısına geçmek isterken tren çarpmasıyla öldü
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Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demir yolunun karşısına geçmek isterken ten çarptı! Feci şekilde can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demir yolunun karşısına geçmek isterken ten çarptı! Feci şekilde can verdi - Son Dakika
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