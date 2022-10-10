İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Şengül'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerin 50 metre ilerisinde, hemzemin geçit olduğu görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Demir yolunun karşısına geçmek isterken ten çarptı! Feci şekilde can verdi - Son Dakika

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