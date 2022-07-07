Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı , demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve '213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçlarından başlattığı soruşturma sonucu Ankara Merkezli 29 ilde ' Demir Çelik ' operasyonu başlatılmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şuçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, 323 şahsın gözaltına alındığı operasyonda emniyetteki işlemleri tamamlanan 139 şüphelinin bugün Ankara Adliyesi'ne sevki gerçekleştirildi.

ANKARA - Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalışan ve düzenledikleri sahte faturalarla 3'üncü şahıslar üzerindeki paravan şirketlerden haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen 'Demir

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 'Demir Yumruk' Operasyonu zanlılara adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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