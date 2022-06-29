'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 301'e yükseldi

ANKARA merkezli 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 301'e yükselirken, İskenderun'da yakalanan Erol Evcil, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve '213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit etti. Suç örtülerinin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3'üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Firmaların düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı 'Demir Yumruk' isimli operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda ilk gün 291 şüpheli gözaltına alındı. Bugün gözaltı sayısı 301'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında suç örgütlerinin liderleri Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak da yer aldı. Yapılan arama çalışmalarında ise yaklaşık 4 kamyon dolusu belge ve ziynet eşyası ile bavullar içinde 500 milyon lira ele geçirildi.EVCİL, ANKARA EMNİYETİ'NE GETİRİLDİ Operasyonda gözaltına alınan Erol Evcil'in, İskenderun'da kaldığı rezidansta kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi. Erol Evcil'in liderliğini yaptığı çetenin ise yöneticileri maddi açıdan zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı tespit edildi. Çetenin, bu fabrikaları, taşınmazları haciz olmaması için kiraladığı saptandı. Çeteye ait iş yerlerinde ise 25 milyon lira ele geçirildi. Erol Evcil ve diğer 2 örgüt lideri, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin, yaklaşık 1 hafta sürecek ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Görüntü dökümü: Evcil'in emniyete getirilmesi

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,