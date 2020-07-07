Son dakika haber: Demirköy'de yol yapım çalışması - Son Dakika

Son dakika haber: Demirköy'de yol yapım çalışması

Son dakika güncel haberi... Demirköy ilçesinde yol yapım çalışması başlatıldı.

Demirköy ilçesinde yol yapım çalışması başlatıldı.

Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
"Nurbanu'dan nefret ediyorum" diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Orhaniye Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Gün, açıklamasında, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgede yol yapımlarına başladıklarını ifade eden Gün, yola parke taşı döşendiğini belirtti.

Ekiplerin çalışmaları hızla sürdürdüğünü aktaran Gün, "Yapımı tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Alt yapısını bitirmek üzere olduğumuz ilçemizde teknik olarak başlanması gereken tüm mahalle ve sokaklarımızda çalışmalarımız devam edecek. Demirköy'ümüze hayırlı olsun. Özverili bir şekilde ve aralıksız hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Recep Gün, Orhaniye, Demirköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Demirköy'de yol yapım çalışması - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 17:06 Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı 17:03 Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 16:38 Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:11 Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:55 Yükselişe geçen altının gram fiyatı 395,7 liradan işlem görüyor 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:25 Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
"Nurbanu'dan nefret ediyorum" diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
20:13
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
19:49
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Werder Bremen'li golcü Pizarro, 41 yaşında futbola veda etti
19:05
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
18:44
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
18:43
Bunalımda olduğu öne sürülen kişi, kendisini iple tavana asarak intihar etti
17:52
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
17:37
Son Dakika: Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi
17:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 20:35:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Demirköy'de yol yapım çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]