Son dakika haber: Demirköy'de yol yapım çalışması - Son Dakika

Demirköy ilçesinde yol yapım çalışması başlatıldı.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Orhaniye Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Gün, açıklamasında, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgede yol yapımlarına başladıklarını ifade eden Gün, yola parke taşı döşendiğini belirtti.

Ekiplerin çalışmaları hızla sürdürdüğünü aktaran Gün, "Yapımı tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Alt yapısını bitirmek üzere olduğumuz ilçemizde teknik olarak başlanması gereken tüm mahalle ve sokaklarımızda çalışmalarımız devam edecek. Demirköy'ümüze hayırlı olsun. Özverili bir şekilde ve aralıksız hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.