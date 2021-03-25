Son dakika haber... Demirköy Devlet Hastanesi Başhekimi Öztürk, kanserin erken teşhisi için düzenli tarama önerisinde bulundu - Son Dakika

Demirköy Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammed Öztürk kanserin erken teşhis ile tedavisinin daha kolay olduğunu bildirdi.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada bazı kanser türlerinin çok geç belirti gösterdiğini söyledi.

Kanserde erken teşhis ve tedavinin önemli olduğunu ifade eden Öztürk, 50 yaş üstü kişilerin diğer yaş gruplarına göre daha çok risk taşıdığını belirtti.

Vatandaşların düzenli olarak taramalarını yaptırması önerisinde bulunan Öztürk, "Kanser tedavi edilebilir bir hastalık olduğu gibi iyileşmenin ve kaliteli yaşam sürmenin de erken teşhis ile mümkün olduğunu hatırlatarak, vatandaşlarımızı kanser taramalarını yaptırmaya davet ediyoruz. Kanserde cerrahi, ilaç tedavisi ve ışın tedavisi gibi farklı tedavi seçenekleri uygulanmaktadır." dedi.

Kanserin dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden Öztürk, 50-70 yaş arasındaki vatandaşların iki yılda bir tarama programına dahil olmaları önerisinde bulundu.