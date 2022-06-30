Son dakika haber: Denetimde yakalanan 36 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Denetimde yakalanan 36 şüpheli tutuklandı

30.06.2022 10:05
Son dakika haber: Denetimde yakalanan 36 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Eskişehir'de polis ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan denetimlerde 36 şahıs tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan denetimlerde 36 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kasten yaralama, hırsızlık, yağma ve silahlı tehdit gibi suçları bulunan 87 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sının tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Denetimde yakalanan 36 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Denetimde yakalanan 36 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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