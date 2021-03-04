Son dakika haber: Denetimler arttı, 463 kişiye ceza yazıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde koronavirüs vakalarındaki artış denetimlerin de artmasını beraberinde getirdi.

Bandırma'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle Bandırma Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de denetimlerini arttırdı. İlçede geçtiğimiz hafta bin 735 kişinin HES Kodu sorgulaması yapıldı. Denetimler sırasında karantina ihlalinde bulunan 2 kişi yakalanarak ambulansla Balıkesir'de bulunan bir öğrenci yurduna karantina sürelerini doldurmaları için gönderildi. Şahıslar hakkında hem adli hem idari işlem yapıldı.

Geçtiğimiz hafta boyunca maske takmayan 64 kişiye, sigara yasağına uymayan 22 kişiye para cezası kesildi. Sokağa çıkma yasağına uyulması konusunda da Bandırma Emniyeti geniş çaplı önlemler aldı. Geçtiğimiz hafta sonu 200 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için ceza kesilirken son 4 günde bu sayıya 263 kişi daha eklenerek toplamda 463 kişiye para cezası uygulanmış oldu. - BALIKESİR