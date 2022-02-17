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Son dakika haber... Denetimlerin yüzde 43 arttığı Çorum'da ölümlü kazalar yüzde 55 azaldı - Son Dakika

Son dakika haber... Denetimlerin yüzde 43 arttığı Çorum'da ölümlü kazalar yüzde 55 azaldı

17.02.2022 16:56
Son dakika haber... Denetimlerin yüzde 43 arttığı Çorum'da ölümlü kazalar yüzde 55 azaldı

Son dakika haberi: Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yürütülen denetleme ve bilgilendirme çalışmaları neticesinde 2020 yılında 9 olan trafik kazalarına bağlı ölüm sayısının 2021'de 3'e düştüğü bildirildi.

Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yürütülen denetleme ve bilgilendirme çalışmaları neticesinde 2020 yılında 9 olan trafik kazalarına bağlı ölüm sayısının 2021'de 3'e düştüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2021-2023 Karayolu Güvenliği Eylem Planı ile politika belgesindeki konuların hayata geçirilerek 2030 yılında can kayıplarının 2020 yılına göre yüzde 50 ve daha aşağı seviyesine çekilmesinin hedeflendiği hatırlatıldı.

İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün bu hedef doğrultusunda çalışmaları yoğunlaştırdığının belirtildiği açıklamada, "2021 yılında il genelinde trafik denetimleri bir önceki yıla göre yüzde 43,2 artırılmıştır. 2020 yılına göre 2021 yılında yazılan trafik idari para cezası karar tutanağı sayısında ise yüzde 7'lik düşüş olmuştur." ifadesine yer verildi.

Denetimlerin sonuç verildiğine dikkati çekilen açıklamada, "2020 yılında 9 ölümlü trafik kazası olmuş, 2021 yılı içerisinde ise yüzde 66,7 düşüşle bu sayı 3'e kadar düşmüştür. 2020 yılı içinde trafik kazaları sonucu 9 can kaybı yaşanmış iken 2021 yılında yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları sonucunda can kayıplarında yüzde 55,6 oranında düşüş meydana gelmiş olup, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, incinebilir yol kullanıcıları olarak adlandırılan motosiklet, bisiklet gibi taşıtların karıştığı kazalarda 2020'de 5 kişinin vefat ettiği, 2021'deki etkili denetim faaliyetleri sonucu can kaybının yüzde 80 azalarak 1'e düştüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, etkin denetim çalışmaları neticesinde trafik denetleme şube müdürlükleri sorumluluk alanında meydana gelen ölümlü trafik kazalarını en fazla azaltan iller sıralamasında yedinci sırada yer aldığı vurgulandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Denetimlerin yüzde 43 arttığı Çorum'da ölümlü kazalar yüzde 55 azaldı - Son Dakika


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