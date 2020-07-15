Son dakika haber: DENİZ BULUTSUZ VE OZAN GÜVEN ARASINDAKİ DAVADA İLK DURUŞMA 21 OCAK'TA - Son Dakika

Son dakika haber: DENİZ BULUTSUZ VE OZAN GÜVEN ARASINDAKİ DAVADA İLK DURUŞMA 21 OCAK'TA

Son dakika güncel haberi: Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHASevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ozan Güven hakkındaki iddianame mahkemece kabul edildi.

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ozan Güven hakkındaki iddianame mahkemece kabul edildi. İlk duruşma, 21 Ocak 2021'de yapılacak.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca, Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında soruşturma yapılmıştı. Savcılıkça tamamlanan soruşturmada şüpheli Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianame, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme, iddianameyi değerlendirerek kabulüne karar verdi. Duruşma günü veren mahkeme, Güven ve Bulutsuz ile avukatlarına tebligat yapılarak duruşmaya çağrılmalarına hükmetti. Mahkeme ayrıca Uzlaştırma Bürosu'na gönderilen oyuncu Ozan Güven'in şikayeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkındaki "Basit yaralama" suçundan yürütülen soruşturma dosyasının da sonucunun beklenmesine karar verdi. Taraflar, 21 Ocak 2021'de hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un duygusal anlamda arkadaş oldukları, 12 Haziran 2020 günü akşam saatlerinde yemek yedikleri, daha sonra arkadaşları Ramazan Ç.'nin evine gittikleri, burada Deniz Bulutsuz'un eski ilişkisinden konu açılınca tartışma çıktığı, Güven'in hakaret ettiği anlatıldı. Olay günü olan 13 Haziran'da gece saatlerinde Ozan Güven'in evinde olan çiftin, tekrar tartışmaya başladığı belirtilen iddianamede, Güven'in abajur ve elleriyle vurmak suretiyle Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ifade edildi. Deniz Bulutsuz'un evden ayrılmak istemesi üzerine Ozan Güven'in hakaret ederek Bulutsuz'un haber vermesini engellemek amacıyla cep telefonunu aldığı ve ikametten çıkmasına izin vermeyerek hürriyetinden yoksun kıldığı da anlatıldı.

"OLAY SIRASINDA YALNIZDILAR"

İddianamede, Deniz Bulutsuz ve şüpheli Ozan Güven'in de savcılıktaki ifadelerine yer verildi. Olay sırasında Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un yalnız olduklarını belirten savcılık, olay anına ilişkin bilgi ve görgüleri bulunmayan tanıkların beyanlarına itibar edilmediğini kaydetti.

KAMERA KAYDI BULUNAMADI

İddianamede, Ozan Güven'in evinde bulunan kamera kayıt cihazında bilirkişi incelemesi yaptırıldığı, bilirkişi incelemesine göre, kameranın sürekli olarak çalıştığı, bu nedenle üzerine takılı hard diskin yorgun disk olarak değerlendirildiği anlatıldı. Harddisk'in doluluğa ulaştığında eski kayıtlardan silmeye başlayarak yeni kayıtları üzerine yazdığı belirtildi. Deniz Bulutsuz'un olaydan beş gün sonra savcılığa şikayette bulunduğu, olaydan hemen sonra müracaat etmemesi nedeniyle olay anına ilişkin herhangi bir görüntünün elde edilemediği vurgulandı. İddianamede, olayda kullanılan ve ele geçirilemeyen abajurun silah olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV


Deniz Bulutsuz, Ozan Güven, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: DENİZ BULUTSUZ VE OZAN GÜVEN ARASINDAKİ DAVADA İLK DURUŞMA 21 OCAK'TA - Son Dakika
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