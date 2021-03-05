Son dakika haber: Deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haber: Deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı

05.03.2021 18:41
Son dakika haber: Deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı, System.String[]

Son dakika haberleri: Mersin'de tarihi 3000 yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Atik Kentinin güneyindeki antik liman, deniz suyunun çekilmesiyle görünür hale geldi.

Mersin'de tarihi 3000 yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Atik Kentinin güneyindeki antik liman, deniz suyunun çekilmesiyle görünür hale geldi.

Mezitli ilçesinde bulunan Soli Pompeiopolis Atik Kenti'nin güneyindeki antik liman, denizde yaşanan çekilme sonrası iyice ortaya çıktı. 3000 yıl önce döşenen taşlar görünür hale gelirken mendirekleri, iskelesi ve dalgakıranları su yüzeyinin üzerine kadar yükseldi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da liman kalıntılarına giderek incelemelerde bulundu. Yaşanan coğrafik olay sonrası deniz çekilmesi ile limanın ortaya çıktığını vurgulayarak, kazı çalışmalarının bir an önce başlatılması gerekliliğini bir kez daha kamuoyunun gündemine taşımak istediklerine söyleyen Tarhan, "Bir deniz çekilmesi olayı var. Küçük bir oranda çekilme dahi olsa 3000 yıllık tarihi liman kalıntılarını suyun yüzeyine çıkarmaya yetti. Soli Pompeiopolis Limanı, Akdeniz'de izleri olan tek liman. Doğu ve batı mendireğinin uçlarını görüyoruz. O tarihi taşların artık su yüzeyinde olduğunu görüyoruz. Bunu görmemek mümkün değil. O taşların şekillerinden ve izlerinden bunun 2-3 bin yıllık bir tarihi yaşattığı görülecektir" dedi.

"Bu tarihi antik limanı mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığının denetiminde ve tabi ki onların desteği ile ortaya çıkarmak gerekiyor" diyen Tarhan, "Ama bu güne kadar gördüğümüz kadarıyla bakanlığın desteğiyle bu antik limanı kısa veya orta vadede ortaya çıkması mümkün gözükmemektedir. Geçtiğimiz yıl Aratos'un anıt mezarı kazılarında bunu gördük. Geçen yıl başlattığımız Aratos'un mezar kazılarında Mersinimizin saygın üç meslek odasının, devletin desteği kadar destek vermesi bile bizi sevindirdi" ifadelerini kullandı.

Daha önce limanda çalışmaların başlatılması için çeşitli çağrı ve girişimlerde bulunduklarını kaydeden Tarhan, şöyle devam etti:

"Bu yıl bu çağrıyı biraz daha genişletiyorum. Yeni bir çağrı yaparak herkese destek olmaları konusunda seslenmek istiyorum. Mersin'de ve Mersin'in dışındaki özel kuruluşlar, özel kişiler dahil buraya destek olmalarını, şartlı olarak bağış yapmalarını istiyorum ki, kazı süresi uzasın, kazı miktarı çoğalsın, Aratos'un mezarı ortaya çıksın. Antik Limanda kazı çalışmaları başlasın. Yine Pompeiopolis'deki yaklaşık 200 kadar sütunun bugün çok az miktarı ayakta. Onların ayakta kalmasını sağlayalım. Bu devlet desteğinin yanında odalar, sivil toplum kuruluşlarının manevi desteği, özel kişilerin destekleri ile daha da gelişecektir. Aksi bir durumun gerçekleşmesi halinde bizlerin, çocuklarımızın, torunlarımızın bu tarihi kalıntıların yükseldiğini görmesi mümkün değil." - MERSİN

Son dakika haber: Deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı
Son dakika haber: Deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı
Son dakika haber: Deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı
Son dakika haber: Deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı
Son dakika haber: Deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı
Son dakika haber: Deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı - Son Dakika


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