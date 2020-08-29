MİLLİ Savunma Bakanlığı, Açık Deniz Eğitimlerine devam eden Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencilerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) selamladığını belirtti.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TCG SANCAKTAR ile Açık Deniz Eğitimlerine devam eden Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni selamladı." denildi. Paylaşımda ayrıca, öğrecileri selamlama anlarına ait görüntülere yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 22:41 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Deniz Harp Okulu öğrencileri KKTC'yi selamladı - Son Dakika