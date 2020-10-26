Deniz polisinden sahildeki vatandaşlara sirenli ve anonslu korona virüs uyarısı - Son Dakika

Deniz polisinden sahildeki vatandaşlara sirenli ve anonslu korona virüs uyarısı

İSTANBUL - İstanbul'da deniz polisi boğazdaki denetimleri sırasında siren ve anonslarla sahildeki vatandaşları korona virüs tedbirleri uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul'da Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri boğazdaki gemilere yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim için akşam saat 21.30 sıralarında Balat'tan hareket etti. Denetimler sırasında polis ekipleri sahillerdeki vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde bir süre bekleyerek vatandaşları anonslarla korona virüse karşı uyarılarda bulundu. Sosyal mesafeye uymayan vatandaşları sirenlerle uyaran ekipler, daha sonra boğazdaki tekne denetimlerine devam etti. Ekiplerin uyarılarını dikkate alan vatandaşların bulundukları bölgelerden uzaklaştıkları görüldü.