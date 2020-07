Son dakika haber! Deniz tutkunlarını buluşturacak fuar 3 Ekim'de başlıyor; 500 Milyon TL satış hedefleniyor

Dünyanın en önemli yat üretim merkezlerinden biri olan Türkiye tersaneleri, pandemi sürecinde sosyal mesafe ve izole hayat tarzı gerekliliği nedeniyle aile tipi 16-25 metre arası teknelerin üretimine yöneldi. Yat sektöründe yerli üretim 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 12 oranında artış gösterdi. Yat üreticileri, pandemi döneminde sipariş rekoru kırarken, Türkiye'nin deniz üzerinde, açık havada düzenlenen Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı 3-11 Ekim tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fiyatları 65 bin TL ile 80 Milyon TL arasında değişen 200'ün üzerinde teknenin sergileneceği fuarda bu yıl 500 Milyon TL satış hedefleniyor.

Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı, 03-11 Ekim tarihleri arasında Viaport Marina'da kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2021'in en özel tekne tasarımları, 2020'nin son avantajları ve ödüllü tasarımların yanı sıra sektörün en önemli markalarının lansman tekneleri Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarında meraklıları ile buluşacak.

Bu yıl, Boat Show Tuzla Deniz Fuarına, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler, Ukrayna ve Rusya'nın yanı sıra, Avrupa'dan da büyük ilgi olduğu belirtildi. Ekim'e kadar Rusya uçuşlarının açılmasını ve Avrupa'nın riskli seyahat ülkeleri listesinden Türkiye'nin çıkarılmasını bekleyen Yat firmaları, Ekim ayında düzenlenecek Uluslararası Boat Show Tuzla fuarında geçen yıla göre yüzde 25 civarında satış artışı bekliyor. Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı, 3-11 Ekim tarihleri arasında, 200'ün üzerinde yerli üretim ve ithal teknenin sergileneceği, Viaport Marina ortamında, Alışveriş Merkezi, Tema Park, Aslan Park gibi eğlence merkezlerinin sunduğu çeşitlilik ve etkinliklerle, en üst düzeyde hijyen ve güven ortamında gerçekleşeceği duyuruldu.

SERGİLENECEK TEKNELERİN TOPLAM DEĞERİ 1 MİLYAR TL'Yİ AŞACAK

Fuar, her bütçeye uygun fiyatlarda ve boyları 5 metre ile 40 metre arasında değişen 200'ün üzerinde tekneyi yeni sahipleri buluşturmak için kapılarını açacak. Toplam değeri 1 Milyar TL'yi geçen ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve Guletlerin, denize tutkun olanlar ve pandemi ile birlikte hayata giren sosyal mesafe – izolasyon gerektiren yeni yaşam tarzını sürdürmek isteyenler ile teknede sağlıklı yaşam kuralından vazgeçemeyenlerin buluşacağı Boat Show Tuzla Deniz Fuarı'nda, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için fiyatı 65 bin TL'den başlayan ekonomik tekneler de yer alacak.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ SERGİLENECEK

Pandemi sonrası tüm dünyada ekonomi daralma yaşarken, güvenle tatil yapmanın alternatiflerini arayanlar yat sektörünün bu yıl yüzünü güldürdü. Gerek yat üreticileri, gerekse yeni izole yaşam tarzına uygun tatil için tekne sahibi olmayı düşünenleri buluşturacak olan Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarına ilginin de büyük olduğu bildirildi. Türkiye'de ilk kez sergileneceği belirtilen "Lansman Tekneler", Türkiye tersanelerinde üretilen ultra lüks mega yatlar, ailelerin gözdesi katamaranlar, dünyanın en ünlü markalarının 2021 tasarımları ve ödüllü tekneler ilk kez meraklıları ile buluşacak.

200'ÜN ÜZERİNDE TEKNE SERGİLENECEK

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nin (GYHİB) açıklamasına göre, yılın ilk altı ayında ihracatını en fazla artıran sektörlerin başında gelen gemi, yat ve hizmetleri sektörü, yükselişi haziranda da sürdürdü. Gemi, yat ve hizmetleri ihracatı Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,8 artışla 88 milyon 349 bin dolara ulaştı. Sektör, haziranda ihracatını en çok artıranlar arasında yerini aldı. Birliğin yılın ilk yarısındaki ihracatı ise yüzde 1,9 artarak 501 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

500 MİLYON TL SATIŞ HEDEFLENİYOR

Fiyatları 65 bin TL ile 80 Milyon TL arasında değişen 200'ün üzerinde teknenin sergileneceği Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı'nda bu yıl 500 Milyon TL satış hedefleniyor. Fuar her yıl yüzde 20 oranında büyüyen sektörün en büyük buluşması olarak nitelendiriliyor. Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı ile ilgili şu bilgilere yer verildi; "Pahalı tasarımlara ilginin her yıl büyümesi ve fuarda her yıl ekonomik teknelerin de oranı hızla artması sektörün büyümesine fayda sağladığı bildirildi. Herkesin rahat sahip olması için bazı ekonomik dengelerin göz önünde bulundurulduğu yerli tekne üreticileri, Avrupa'da 2-2,5 Milyon Euro civarında satılan aynı boyda ve özellikte tekneyi Türkiye'de 1 Milyon Euro'ya alma fırsatı sunuyor. Mega Yat üretiminde dünyada 3'üncü sırada olan Türk tersanelerinin üstün kaliteli üretilmiş tekneleri, Avrupa'nın yarı fiyatına üretebilmesi, dünyada tekne alıcılarının ilgisini Türkiye'ye yönlendiriyor."

12-20 METRE ARASI TEKNELERE DE BU YIL İLGİ BÜYÜK

Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarlar Müdürü Emel Yılmaz, yaptığı açıklamada uygun fiyata güvenle tatil yapmak isteyenlerle tekne üreticilerini ve ithalatçıları yine güvenle Viaport Marina'da açık havada, deniz üzerinde buluşturduklarının altını çizerek şunları söyledi; "Maalesef dünya genelinde yaşanan Pandemiden dolayı sosyal yaşantılarda çok büyük değişiklik söz konusu. İzole yaşam tarzı, uzunca bir süre hayatımızın bir parçası olacak gibi görünüyor. Bu süreç, tekne sektörünü çok olumlu yönde etkiledi. Yat siparişlerinde aile tipi dediğimiz 12-25 metre boylarındaki sipariş görüşmelerinde çok hızlı bir artış var"

Bu yıl kompozit katamaranlar kalabalık aileler için kullanışlı olması nedeniyle pandemi döneminde en çok ilgi gören yat tiplerinden biri olduğunu söyleyen Emel Yılmaz, "Katamaranlar bir süredir Türkiye'de zaten yükselişteydi ama Pandemi ile birlikte her ailenin kullanabileceği bir daire konseptinde olan Katamaranlar en fazla talep gören tekneler arasında birinci sıraya yükseldi. Tekneye uzak ama eve alışkın insanların deniz üzerindeki konforunu sağlayan Katamaranlar, bütçesi kısıtlı olanlar içinde çok iyi bir seçenek oluyor. Motor yatlarda ise, 24 metre üstü mega yatlara ilgi çok fazla. Türkiye'de de insanlar, yılın 12 ayı, en azından hafta sonlarını yaz-kış teknede deniz üzerinde güvenle ve izole yaşam tarzına uygun şekilde sosyalleşerek geçirmek için lüks yatları tercih ediyor " diye konuştu.

Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı ile ilgili şu bilgilere yer verildi; Fuarda üstün performanslı, şık dekorasyonlu dünyaca ünlü mega yat, motor yat ve yelkenlileri bir araya getirirken, İthal ve yerli üretim mega yat, yelkenli, motor yat markaları, tekne imalatı ekipmanları, her türlü tekne aksesuarları, şişme bot, iç ve dıştan takma motor markaları, yelken kulüpleri, su sporları malzeme ve ekipmanları, eğitim kurumları, charter ve broker firmaları, marinalar, konsepte uygun giysi marka ve üreticileri, sektörün ileri gelen kurum ve kuruluşlarının da yer aldığı büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak"

