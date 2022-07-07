Son dakika haber! Denizde boğulan Ebrar Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Denizde boğulan Ebrar Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi

07.07.2022 19:07

Gelen son dakika haberlerine göre Rize'de denizde boğulan 17 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın cenazesi defnedildi.

Rize'de denizde boğulan 17 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın cenazesi defnedildi.

Çiftekavak Mahallesi'ndeki plajda dün arkadaşları ile denize girdikten sonra boğulan Fatih Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Aktaş için Sahil Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ebrar'ın babası Cahit, annesi Ayşegül Aktaş, kız kardeşleri, yakınları ve okul arkadaşlarının yanı sıra Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Burak Ak ve vatandaşlar katıldı.

Aktaş'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaplıca Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Fatih, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Denizde boğulan Ebrar Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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