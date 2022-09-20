Son dakika haber! DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ, ÇEVREDEKİLER VE İTFAİYE KURTARDI

BURSA'nın Gemlik ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, çevredekiler ve itfaiye tarafından sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan ismi öğrenilemeyen erkeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kurtarma anları kameralara yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İlçe merkezindeki iskelede yürüyenler, denizde birini gördü. 70 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin ayağındaki ayakkabıları fark edenler yüzmediğini anlayınca polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredekilerden bazıları da onu kurtarmak için denize atladı. Denizi atlayanlardan 2 kişi, bilinci kapalı kişiyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Can simidi ile su yüzeyinde tutulmaya çalışılan kişi, iskelenin demirlerinden sarkan itfaiye erlerinin beline bağladığı halatla yukarıya çekildi.Kalp masajı yapılan, üzerinden kimlik çıkmayan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (DHA)