DENİZE DÜŞEN KEDİYİ İTFAİYE DALGIÇLARI BÖYLE KURTARDI - Son Dakika

BEYKOZ'da denize düşen kedi, İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı. Kedinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çubuklu Mahallesi'nde geçen salı saat 11.00 sıralarında sahilde yürüyen vatandaşlar bir kedinin denize düştüğünü fark etti. Kediyi kendi imkanları ile kurtarmaya çalışan kişiler başarılı olamayınca, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri denize düşen kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma'ya (İSAK) bağlı dalgıçlar, denize girerek mahsur kalan kediyi kısa sürede çıkardı. Denizden çıkarılan kedi, koşarak uzaklaştı.

Denize düşen kedinin kurtarılma anları cep telefonu ile kaydedildi.