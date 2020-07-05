Son dakika haber | Denizlerde yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan 1549 kişiye 6 milyon 550 bin lira ceza - Son Dakika

Son dakika haber | Denizlerde yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan 1549 kişiye 6 milyon 550 bin lira ceza

Son dakika güncel haberi: SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nca, 2020 yılının ilk 6 ayında yapılan 9 bin 700 denetimde, yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan 1549 kişiye 6 milyon 550 bin lira idari para ceza uygulandığı bildirildi.

SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nca, 2020 yılının ilk 6 ayında yapılan 9 bin 700 denetimde, yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan 1549 kişiye 6 milyon 550 bin lira idari para ceza uygulandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan değişikliklerden sonra yasa dışı su ürünleri avcılığı ile mücadelede gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verildi. Yasa dışı su ürünleri avcılığına karşı etkin bir caydırıcılığın sağlanması amacıyla Su Ürünleri Kanunu'nda 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere değişiklik yapıldığı hatırlatılarak, "Denizlerimizde kanunları uygulamaktan sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kanunda yapılan değişiklikler doğrultusunda 2020 yılının ilk 6 ayında 9 bin 700 denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde; yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan 1549 kişiye 6 milyon 550 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca, yasa dışı avcılıkla elde edilen yaklaşık 600 kasa su ürününe el konuldu, yaklaşık 1,5 ton canlı deniz patlıcanı ile 1 ton canlı akivades denize iade edildi, avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 71 adet gemiye el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi" denildi.

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'YÜZDE 50'DEN FAZLA AZALMA DİKKAT ÇEKİYOR'

Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi adına başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer kurumlarla birlikte müşterek denetimler de gerçekleştirdiği belirtildi. Yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle yasa dışı su ürünleri avcılığında azalma yaşandığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bereketli denizler için atılan sağlam bir adım olan ve artan yaptırımları içeren yeni düzenlenmelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yasa dışı su ürünleri avcılığı tespit sayısında önceki döneme oranla yüzde 50'den fazla bir azalma dikkat çekiyor. 2019 yılının ilk altı ayında yasa dışı su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunan 3 bin 262 kişi sayısı 2020 yılında 1549'a, uygulanan 11 milyon idari para cezası ise 6 milyon 550 bin liraya düşmüştür."

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -


Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Denizlerde yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan 1549 kişiye 6 milyon 550 bin lira ceza - Son Dakika

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