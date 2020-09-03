Son dakika haber... DENİZLİ) Bakan Pakdemirli yangının genişlememesi için 'karşı ateş' talimatı verdi - Son Dakika

Bakan Pakdemirli yangının genişlememesi için 'karşı ateş' talimatı verdi

DENİZLİ - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Çardak ilçesinde 7 saattir devam eden yangının genişlemesini önlemek ve kontrol altına almak için karşı ateş talimatı verdi.

Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Hayriye Mahallesinde saat 13.40 sıralarında başlayan ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangını, geçen 7 saate rağmen henüz kontrol altına alınamadı. Yanan sahada havada inceleme yaptıktan sonra karadan yürütülen çalışmaları bizzat koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının şiddetli olarak devam ettiği noktaları tek tek dolaşarak ekiplere yönlendirme yaptı.

Zaman zaman geceyi aydınlatan alevlere birkaç metre mesafe kalıncaya kadar yaklaşan Bakan Pakdemirli'nin yetkililerle yaptığı görüşme sonucunda yangının genişlemesini önlemek ve kontrol altına almak için karşı ateş yöntemi kullanılmasına karar verildi. Pakdemirli'nin talimatı üzerine, yangının patlama yapma riskinin olduğu noktaların farklı bölgelerinde uzman ekipler tarafından karşı ateşler yakıldı. Pakdemirli, bu çalışmaları yerinde takip etti.

Şuana kadar 25 hektardan fazla ormanlık alanda etkili olan yangını kontrol altına almak için çevre illerden de gelen ekiplerinde katılımıyla yoğun bir şekilde devam ediliyor.