Son dakika haber... Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çardak Havalimanı'na yolcu taşıyacak

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, şehir merkezi ile Çardak Havalimanı arasında yolcu taşımacılığı yapacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Denizli Çardak Havalimanı'nda 28 Mart'ta durdurulan uçak seferlerinin yarın başlayacağı hatırlatıldı.

Yarından itibaren kent merkezi ile Çardak Havalimanı arasında yolcu taşımacılığını Denizli Büyükşehir Belediyesinin yapacağı kaydedilen açıklamada, "Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine söz konusu güzergahta yolcu taşımacılığına başlayacak olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, havalimanına ulaşımın kolaylaştırılması, yolcu taşıma kapasitesinin etkin şekilde kullanımı ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasını hedefliyor." denildi.

Açıklamada, sefer saatlerinin "0258 244 00 44" ve "0258 371 31 70" numaralı telefonlar aranarak öğrenilebileceği, servislerin daha önce alışıldığı şekliyle İstiklal Caddesi'ndeki eski İl Halk Kütüphanesi binası önünden ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nden hareket edeceği belirtildi.