Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 71'i maddi hasarlı, 62'si yaralanmalı olmak üzere toplam 133 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 06 ile 12 Eylül 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 20 bin 746 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 014 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 133 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 62'sinin yaralanmalı, 71'inin ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ