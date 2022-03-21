Son dakika haber: Denizli'de 1 haftada 92 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 62'si maddi hasarlı, 30'u yaralanmalı olmak üzere toplam 92 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de 14 ile 20 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında açıklama yapıldı. Denizli'de 19 bin 594 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 21 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 92 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 30'u yaralanmalı, 62'si maddi hasarlı kaza olduğu bildirildi.

Öte yandan, 23 okul servisi denetlenirken, her hangi bir araca ve sürücüye cezai işlem uygulanmadığı belirtildi. - DENİZLİ