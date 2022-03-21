Son dakika haber: Denizli'de 1 haftada 92 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Denizli'de 1 haftada 92 trafik kazası meydana geldi

21.03.2022 16:26
Son dakika haber: Denizli'de 1 haftada 92 trafik kazası meydana geldi

Son dakika haberleri: Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 62'si maddi hasarlı, 30'u yaralanmalı olmak üzere toplam 92 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 62'si maddi hasarlı, 30'u yaralanmalı olmak üzere toplam 92 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de 14 ile 20 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında açıklama yapıldı. Denizli'de 19 bin 594 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 21 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 92 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 30'u yaralanmalı, 62'si maddi hasarlı kaza olduğu bildirildi.

Öte yandan, 23 okul servisi denetlenirken, her hangi bir araca ve sürücüye cezai işlem uygulanmadığı belirtildi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
İncilipınargücü ardı ardına yapılan maça tepki gösterdi İncilipınargücü ardı ardına yapılan maça tepki gösterdi

Denizli, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Denizli'de 1 haftada 92 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika


Son Dakika
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
16:14 Sigara istedi, olumsuz yanıt alınca bıçak çekti
16:07 HDP'nin nevruz etkinliğinde terör örgütü lehine slogan atan çok sayıda kişi gözaltına alındı!
16:01 Stefan Kuntz'un Arda Güler için söyledikleri taraftarların tepkisine yol açtı!
16:01 Evine "Uzaklarda aramayın" notu bırakmıştı! O gencin cesedi ormanda, ağaca asılı bulundu
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
15:42 Esir Rus asker gözyaşlarını tutamadı! Ukrayna'ya verilen zarar tek tek izletildi
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
15:10 FETÖ elebaşı Gülen, hastane çıkışında görüntülendi! "Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım" açıklamasını yapmıştı
15:05 Otelde cesedi bulunmuştu! Nuray'ı öldüren eski nişanlısının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı: 'Karışamazsın' deyince boğdum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 16:33:47. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Denizli'de 1 haftada 92 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement