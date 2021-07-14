Son dakika haber... Denizli'de 14 gün önceki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti - Son Dakika

Yeni Mahallede 1 Temmuz 'da ana yoldan tali yola dönüş için manevra yapan A.K. yönetimindeki 20 VF 857 plakalı kamyonetle çarpışan Mehmet Çelen (18), kazada ağır yaralandı.

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