Son dakika haber! Denizli'de 463 farklı asayiş olayında 223 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 24 bin 715 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 154 şahıs yakalanırken, 463 farklı asayiş olayında ise 223 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 23 ile 29 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 24 bin 715 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 154 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 142 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 74'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 1 adet ruhsatlı tabanca, 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 136 adet mermi, 2 adet kesici ve delici alet, 1 adet otomobil (Change) ve 1 adet çalıntı bisiklet ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 463 farklı asayiş olayında ise 223 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ