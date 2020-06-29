Son dakika haber... Denizli'de araç sayısı 416 bin oldu - Son Dakika

Son dakika haber... Denizli'de araç sayısı 416 bin oldu

Son dakika haberleri... TÜİK verilerine göre, Denizli'de toplam araç sayısı 416 bin oldu.

TÜİK verilerine göre, Denizli'de toplam araç sayısı 416 bin oldu. Geçen yılın Mayıs ayına göre, otomobil satışı ise yüzde 1,8 artış gösterdi.

Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Mayıs ayının motorlu kara taşıtlarına ilişkin istatistikleri açıkladı. TÜİK istatistiklerine göre, Denizli'de geçen yıl Mayıs ayında 407 bin 893 olan araç sayısı 2020 yılının aynı ayında 416 bine ulaştı. Verilen istatistiklere göre, otomobil sayısı ise yüzde 1,8 artış göstererek 200 bin 274 adete ulaştı. Denizli'de en fazla bulunan araç ise 200 bin 274 adet ile otomobil oldu. Denizli'de 7 bin 133 adet minibüs, 3 bin 933 adet otobüs, 65 bin 623 adet kamyonet, 12 bin 54 adet ile kamyon, 72 bin 808 adet motosiklet, 53 bin 260 adet traktör ve 915 adet özel amaçlı araç olduğu açıklandı.


Denizli'de 9 bin 109 adet araç devri yapıldı


Denizli'de 2020 yılı Mayıs ayında toplam 9 bin 109 aracın devir işlemi gerçekleşti. Devir işlemlerinde ilk sırada 5 bin 849 adet ile otomobil yer alırken, ardından bin 681 adet kamyonet, 607 adet motosiklet, 589 adet traktör, 179 adet minibüs, 168 adet kamyon, 30 adet otobüs ve 6 adet özel amaçlı araçlar geldi.


730 aracın trafiğe kaydı yapıldı


Mayıs 2020 yılında toplam 730 aracın trafiğe kaydı yapıldı. trafiğe araç kaydı sıralamasında ise ilk sırada 313 adet motosiklet, yer aldı. Ardından 195 adet otomobil, 144 adet traktör, 54 adet kamyonet, 16 adet kamyon, 5 adet minibüs, 2 adet otobüs ve 1 özel amaçlı aracın kaydı gerçekleşti. - DENİZLİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Denizli'de araç sayısı 416 bin oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

19:27 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz 19:16 Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti 17:44 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 17:38 Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 15:24 Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek 15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı 13:30 Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 10:35 Altının gram fiyatı 390,8 liradan işlem görüyor 10:19 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor 09:56 Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 07:45 Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
19:26
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
19:15
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
19:11
Barcelonalı Artur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
18:48
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
18:38
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini yarın Meclis'e sunuyoruz
18:33
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
18:04
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi
17:43
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
17:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 19:38:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Denizli'de araç sayısı 416 bin oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]