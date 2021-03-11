Son dakika haberi: Şehit olduğunu sandıkları dedelerinden kalan mirasla şaşkınlık yaşadılar - Son Dakika

Son dakika haberi: Şehit olduğunu sandıkları dedelerinden kalan mirasla şaşkınlık yaşadılar

11.03.2021 17:43

Son dakika haberleri: Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yaşayan bir aile, 1. Dünya Savaşı'nda şehit düştüğünü sandıkları dedelerinden yaklaşık 4 milyon lira değerinde tarlanın miras kaldığını kamulaştırma kararıyla öğrendi.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yaşayan bir aile, 1. Dünya Savaşı'nda şehit düştüğünü sandıkları dedelerinden yaklaşık 4 milyon lira değerinde tarlanın miras kaldığını kamulaştırma kararıyla öğrendi.

Geriçam Mahallesi'nde oturan İbrahim Akar'ın çocukları Hüseyin, Nasuh ve Ramazan Akar, Samim Gonca, Ayşe Solcun ile hayatını kaybeden İsmail Akar'ın çocukları, geçen yıl Mersin'in Anamur ilçesinde 4 dönümlük arazileri için kamulaştırma kararı alındığına ilişkin Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğünden tebligat aldı.

Anamur'da arazileri olduğunu bilmeyen aile, avukat aracılığıyla yaptırdıkları araştırma sonucu arazinin 1. Dünya Savaşı'nda Filistin Cephesi'nde savaşa katılan ve bir daha dönmediği için şehit olduğunu sandıkları dedeleri Hüseyin Akar'dan kaldığı öğrendi.

Savaştan sonra Anamur'a yerleşen dedelerinin orada evlenip arazi aldığını, çiftçilik yaptığını ve 1917'de hayatını kaybettiğini öğrenen aile, nüfus ve tapu müdürlüklerinden bilgileri teyit ederek Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Dava sonucu İbrahim Akar'ın Hüseyin Akar'ın mirasçısı olduğuna karar verildi.

"Biz önce inanmadık"

Mirasçılardan 75 yaşındaki Nasuh Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıla kadar dedelerinin şehit olduğunu sandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Kuzey Kıbrıs'a hat döşenecek yerlerin sahiplerini araştırıyorlar. Oradan bize tebligat geldi. Biz önce inanmadık. Avukata verdik. İşte oradan çıktı bu. Tabii biz dedemizi bilmiyoruz. Şimdi bu yer çıktı. Dedemizin olduğunu öğrendik. Savaştan sonra Anamur'da evlenmiş, orada yer bulmuş, buraya gelmemiş. Allah razı olsun, yattığı yer cennet mekan olsun. Bize böyle bir miras bırakmış. Allah izin verirse gidip kabrini bulup yaptırırız, ziyaret ederiz."

Akar, üzerinde muz seraları bulunan 4 bin 800 metrekarelik arazinin yaklaşık 4 milyon lira değerinde olduğunu kaydetti.

Ailenin avukatı Savaş Honluk da araziyi halen kimin kullandığını tespit edemediklerini belirterek, "Taşınmazın üzerinde birden fazla kişi pay sahibi olduğu için ortaklığın giderilmesi davası açtık. Maddi olarak bize düşen kısmını alacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Şehit olduğunu sandıkları dedelerinden kalan mirasla şaşkınlık yaşadılar
Son dakika haberi: Şehit olduğunu sandıkları dedelerinden kalan mirasla şaşkınlık yaşadılar
Son dakika haberi: Şehit olduğunu sandıkları dedelerinden kalan mirasla şaşkınlık yaşadılar
Son dakika haberi: Şehit olduğunu sandıkları dedelerinden kalan mirasla şaşkınlık yaşadılar

İsmail Akar, Denizli, Anamur, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şehit olduğunu sandıkları dedelerinden kalan mirasla şaşkınlık yaşadılar - Son Dakika


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