Son dakika haber | Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı

Son dakika haberi... DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesine bağlı Uyanık Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 7 gün süreyle karantinaya alındı.

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesine bağlı Uyanık Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 7 gün süreyle karantinaya alındı. Sarayköy ilçesi Uyanık Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Mahalle giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatılırken, mahalleye girmek isteyen kişilere ve araçlara izin verilmedi. Sarayköy İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından halk sağlığının korunması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 23'üncü maddesi kapsamında mahallenin 7 gün süreyle karantina altına alındığı belirtildi.



Sarayköy, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 22:12 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

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