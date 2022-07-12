Son dakika haber: Denizli'de çapa makinesine kapılan çiftçi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Denizli'de çapa makinesine kapılan çiftçi öldü

12.07.2022 12:02
Son dakika haber: Denizli'de çapa makinesine kapılan çiftçi öldü

Son dakika haberleri... Denizli'nin Çivril ilçesinde çapa makinesine kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çapa makinesine kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Işıklı Mahallesi'nde elma bahçesine gittikten sonra eve dönmeyen Mehmet Efe'nin yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Efe'nin cenazesi, traktörünün arkasına takılı çapa makinesinin üzerinde bulundu.

Ön inceleme sonucu çapa makinesine kapılarak hayatını kaybettiği belirlenen Efe'nin cenazesi, otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Kaynak: AA

Işıklı Mahallesi, Mehmet Efe, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Denizli'de çapa makinesine kapılan çiftçi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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