İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), "hırsızlık", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "dolandırıcılık", "kasten adam öldürme" gibi suçlardan haklarında hapis cezaları bulunan 18 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Denizli 'de jandarma ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlüyü yakaladı.

"Şu an daha fazlasını yapmıyorum" diyen ünlü model Anna Falchi tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor