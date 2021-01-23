Son dakika haber! Denizli'de devrilen otomobildeki yaşlı kadın hayatını kaybetti, oğlu yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Çal ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 83 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.

Ali Gürtekin'in (62) kullandığı 43 KB 157 plakalı otomobil, Belevi yakınlarında kontrolden çıkarak bankete çarptı ve şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, otomobilin camından fırlayan sürücünün annesi Ayşe Gürtekin'in (83) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Gürtekin'in, annesini sağlık kontrolleri için özel bir hastaneye götürdüğü öğrenildi.