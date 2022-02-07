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Son dakika haber! Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber! Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

07.02.2022 19:20
Son dakika haber! Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Kale ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Denizli'nin Kale ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Tuncay Anuk'un (37) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Kazıklar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada traktörün altında kalan Anuk'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Traktör, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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