Denizli haber! Denizli'de doğal gaz patlaması: 2 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 2 katlı evde doğal gaz patlaması sonucu Birol Sert (59) ile eşi Mesude Sert'in (59) vücudunda yanıklar oluştu. Çiftin down sendromlu torunu Cüneyt Sert (12) yaralanmazken, patlamada evin duvarları yıkıldı.

Olay, Bağbaşı Mahallesi 3015 Sokak'ta, Birol Sert'e ait 2 katlı evin 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Evde henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz patlaması olurken, ihbarla sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz şirketi ekipleri geldi. Sağlık ekibi, patlama nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan Birol Sert ile eşi Mesude Sert'i ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Patlama sırasında evde olan çiftin torunu down sendromlu Cüneyt Sert'in yara almadığı öğrenildi. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Patlamada evin oturma odası ile 2'nci kat duvarları bahçeye doğru yıkıldı. Polis ve doğal gaz şirketi ekipleri, inceleme başlattı.