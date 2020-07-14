Son dakika haber: Denizli'de düğünlere zaman kısıtlaması - Son Dakika

DENİZLİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, sokak ve köy düğünlerine zaman kısıtlaması getirildi.
İl Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirlerini görüşmek amacıyla Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Toplantıda, sokak ve köy düğünleri ile mevlit ve sünnet gibi organizasyonlarla ilgili yeni önlemler alındı. Denizli Valiliği alınan yeni önlemleri yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Açıklamada ayrıca, kurallara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre Türk Ceza Kanunu'nun 195'nci maddesi kapsamında adli işlem yapılcağı bildirildi.