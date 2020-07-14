Son dakika haber: Denizli'de düğünlere zaman kısıtlaması - Son Dakika

Son dakika haber: Denizli'de düğünlere zaman kısıtlaması

Son dakika güncel haberi... DENİZLİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, sokak ve köy düğünlerine zaman kısıtlaması getirildi.

DENİZLİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, sokak ve köy düğünlerine zaman kısıtlaması getirildi.

İl Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirlerini görüşmek amacıyla Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Toplantıda, sokak ve köy düğünleri ile mevlit ve sünnet gibi organizasyonlarla ilgili yeni önlemler alındı. Denizli Valiliği alınan yeni önlemleri yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
"Bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle 3 güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı görüldüğü için, salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğundan, köylerde veya sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına dahil, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde, en kısa sürede bitirilmesi esas alınarak, en erken saat 10.00'da başlamasına ve en geç saat 24.00'te bitirilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada ayrıca, kurallara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre Türk Ceza Kanunu'nun 195'nci maddesi kapsamında adli işlem yapılcağı bildirildi.


Fuat Atik, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Denizli'de düğünlere zaman kısıtlaması - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:32 Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:38 Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı 22:36 Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:28 Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü
23:32
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
22:38
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
22:36
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
22:28
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 00:01:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Denizli'de düğünlere zaman kısıtlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]