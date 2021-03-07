Son dakika haber! Denizli'de eski karısını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Denizli'nin Çal ilçesinde dün eski eşini pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Sazak Mahallesi'ndeki evinin önünde daha önce boşandığı Fatma Kovan'ı (25) pompalı tüfekle öldürüp kaçan ve Kütahya'nın Gediz ilçesinde yakalanan O.A. (27), Çal İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Şüphelinin jandarmadaki ifadesinde eski eşini çok sevdiğini, pişman olduğunu, tekrar yuva kurmak için konuşmaya başladıklarını söylediği, kendisini reddettiği için tüfekle vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

O.A. ile öldürdüğü eski eşi Fatma Kovan'ın 9 yıl evli kaldıkları, 5 ay önce boşandıkları ve Kovan'ın, babasının yanında kalan 7 yaşındaki oğlunu görmeye gittiği sırada olayın yaşandığı öğrenildi.