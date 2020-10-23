DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan firari olarak aranan 3'ü kadın 4 kişi, saklandıkları hücre evlerinde yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan firari olarak aranan, ByLock kullandıkları tespit edilen ve örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenen şüphelilere yönelik dün operasyon düzenledi. FETÖ'nün hücre evinde saklanan, Denizli kadın yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen, bölge sorumluları olduğu tespit edilen A.Y. ile S.Y. ile örgütün yurdunda müdürlük yapan F.Ö. ve öğretmenlikten ihraç edilen G.D. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 500 euro, 355 dolar ve 13 bin TL ele geçirildi. Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler A.Y., S.Y. ve G.D. tutuklandı. Erkek şüpheli F.Ö. ise arandığı İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.