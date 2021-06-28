Son dakika haber! Denizli'de FETÖ operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

Denizli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçlarında aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Denizli'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasının içerisinde bulunduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Yine FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs ve 2 yıl 6 kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kamudan ihraç toplam 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ